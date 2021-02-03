Политзаключенный Дмитрий Дубков приговорен к 7 годам усиленного режима

Суд Советского района города Минска признал политзаключенного Дмитрия Дубкова виновным по ч. 3 ст. 214 и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима по совокупности наказаний: на шесть лет — по 214 статье, на пять — по 293.

Именно такое наказание и просила прокурор. Иск на почти 22 тысячи рублей выделен в гражданское производство. Также суд постановил взыскать с Дубкова пошлину: 890 рублей 40 копеек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Дмитрий Дубков — 29-летний дальнобойщик. В ночь с 10 на 11 августа он присутствовал на акции протеста возле станции метро "Пушкинская" в Минске. Он находится под стражей с 15 августа.

Дмитрия Дубкова обвиняют в том, что десятого августа на ул. Притыцкого по предварительному договору с неустановленными лицами он проник в кабину МАЗ, завладел транспортным средством и запустил двигатель без цели кражи. При этом он угрожал насилием предметом, похожим на пистолет. Из-за несогласия с результатами выборов он нарушил запрет выходить на проезжую часть во время мирных собраний, а также воздействовать на сотрудников органов внутренних дел.

В последнем слове Дмитрий Дубков сказал:

"Настал день, когда я сожалею, что я не оратор. Мы живем, как в сказке – «Скотном дворе» Оруэлла. Мне хотелось бы увидеть потерпевших и извиниться перед ними за то, что случилось с ними в ту ночь.

Статью 214 я воспринимаю как оскорбление: я профессиональный водитель, мне известно, что такое насилие и агрессия за рулем, поэтому совершить подобное значило бы для меня предать самого себя.

Желал ли я завладеть транспортом? Нет, меня не было в момент совершения преступления. Это дело случая и соответствует ст. 26 УК о невиновном причинении вреда. Я не отрицаю, что перегнал автомобиль, но видеозапись показывает, что руководителя у этой группы не было. А согласно ст. 16 о соучастии, использование лица, которое не догадывается о его участии, влечёт ответственность того, кто управляет им. Я взял ключи у человека, перегнал автомобиль по его просьбе и вернул его ключи. Кто в ту ночь был с пистолетом и его мнение меня мало интересовало, как и предложение въехать в ОМОН.

Я отказался от совершения преступления. Я вытер отпечатки да, я это сделал – после поступившего предложения. Я видел кордон ОМОНа и действовал спонтанно.

Был угон? Не было. Была группа лиц? Нет. Доказано? Нет. Это доказывает видеозапись.

По поводу моего обвинения по 293 статье: их (массовых беспорядков) не было вовсе, мне вменяют то, что я перегнал авто. Но видео доказывает, что этого не могло быть. Беспорядки – это хаотичная раскидка гранат, а вменение мне бурых пятен на асфальте… Таким образом можно вменить мне все. Два гражданина могут разбить лица друг другу – и меня можно обвинить в этом?

Ни одного пункта массовых беспорядков из УК не было.

Иск необъясним. Я не против оплатить 200 метров на автомобиле, но объясните мне, за что я должен платить. Убрав из точки А автомобиль и поставив его в точку Б, он бы создавал препятствия. Это малозначительностью преступления. Согласно ч.4 ст. 11 Уголовного кодекса, это малозначительность деяния, которое не причинило существенного вреда охраняемым интересам. Все что я совершил, это правонарушения по ст. 23.34 и 18.1 КоАП.

Подобное недопустимо в правовом государстве, меня полгода держат в плену. Государственные СМИ обвинили меня в том, что я был одним из нападавших.

Я не согласен с результатами выборов, так как государство действует в интересах одного лица и соглашаться с ними глупо, я не понимаю, почему это происходит. Сейчас сотни сидят ни за что, и они находятся в плену у одного человека, который заявлял о своих преступлениях".