Посол ФРГ призвал власти Беларуси освободить политзаключенных

Посол ФРГ Манфред Хутерер потребовал от властей Беларуси прекращения репрессий против мирных демонстрантов и освобождения политзаключенных.

Об этом дипломат заявил на прошедшей в четверг встрече с замминистра иностранных дел РБ Сергеем Алейником, отвечающим за отношения с Европой и США.

«Они обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений. Посол Хутерер воспользовался возможностью, чтобы выразить обеспокоенность по поводу политических заключенных и потребовать их освобождения, прекращения репрессий против мирных демонстрантов и активистов и начала реального диалога между властями и гражданским обществом или оппозицией», - говорится в сообщении посольства ФРГ.

Немецкий дипломат также поднял тему «ускорения аккредитации представителей немецких СМИ».

Пресс-служба МИД РБ сообщила о встрече содержательной строкой: «Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-германского сотрудничества и обсудили перспективы его развития».

Свое сообщение посольство ФРГ закончило следующим предложением: «Несмотря на разногласия, беседа прошла в конструктивной атмосфере».