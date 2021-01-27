Инициатива ByPOL опубликовала свое расследование смерти Романа Бондаренко

Инициатива 27 января опубликовала результаты своей проверки по факту смерти Романа Бондаренко.

Активист умер 12 ноября прошлого года. 31-летнего мужчину избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в коме. Бондаренко скончался, не приходя в сознание.

В свидетельстве о смерти, выданном родственникам Бондаренко, причиной смерти указано «травматическое субдуральное кровоизлияние».

ByPOL также утверждает, что указанная в свидетельстве причина смерти Бондаренко была подтверждена и в заключении комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной посмертно.

Заключение медико-криминалистической экспертизы, которая устанавливает механизм причинения телесных повреждений, пропало. По данному факту в Государственном комитете судебных экспертиз проводится внутреннее расследование.

В расследовании ByPol сказано, что Бондаренко при поступлении в больницу не находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждают переговоры сотрудников милиции со скорой помощью и медицинские документы.

В расследовании перечисляются фамилии тех, кто в тот вечер был на месте событий (за исключением сотрудников силовых ведомств: председатель Федерации хоккея Дмитрий Басков, известный кикбоксер Дмитрий Шакута, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, телеведущая Анна Эйсмонт, член хоккейной команды Лукашенко Павел Волчек, его жена Жанетта Волчек, боец ММА Евгений Тимановский.

В качестве доказательств приведены данные геолокации их мобильных телефонов и биллинга.