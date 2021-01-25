Последнее обновление: 25.01.2021 19:27

Тихановская обсудит с ЕС исключение Белтелерадиокомпании из ЕВС

Светлана Тихановская поддержала инициативу Беларусского Фонда Культурной Солидарности об лишении Белтелерадиокомпании права вести трансляцию Евровидения и исключении ее из Европейского вещательного союза.

«Есть привилегии, которых беларусы могут пропаганду лишить. Трансляция Евровидения — прекрасный повод для БТ поднять рейтинг и заработать на рекламодателях. И это повод для их гордости. Но разве эта компания заслуживает такой чести? Я поддерживаю инициативу Беларусского Фонда Культурной Солидарности и буду требовать исключить Белтелерадиокомпанию из Европейского вещательного союза», - сообщила Тихановская.

«Как и в случае с чемпионатом по хоккею, я буду говорить об этом с министрами иностранных дел ЕС. И я верю, что вместе мы с вами снова докажем: никто в цивилизованном мире не станет сотрудничать с преступниками», - добавила она.

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