Последнее обновление: 22.01.2021 15:55

Путин предложил разрешить старикам править «вечно»

Российская система госуправления делает новый уверенный шаг в сторону геронтократии в стиле позднего СССР.

Федеральные чиновники, которых назначает и снимает с должности президент, смогут работать на своем посту без возрастных ограничений. Такой законопроект в пятницу в Государственную Думу внес президент Владимир Путин, пишет finanz.ru.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет. В отдельных случаях для высших должностных лиц эта планка может быть повышена до 70 лет.

Законопроект Путина предлагает возрастной ценз снять.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», - говорится в пояснительной записке к документу.



blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование