Последнее обновление: 15.01.2021 12:42

В Минске задержан администратор телеграмм-канала "Сухарево-97"

Сотрудники ГУБОПиК МВД в минувший четверг задержали 31-летнего минчанина, который создал и администрировал несколько «дворовых» телеграм-чатов, включая "Сухарево-97" и "Сухарево News".

«Задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных "дворовых" акциях, которые проходили на территории столицы. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу», - говорится в сообщении МВД РБ.

«…люди, которые администрировали упомянутые ресурсы, на марши не ходили. Зато они создали отдельный чатик "Элита Сухарево", где упражнялись в совершенствовании методов кукловодства. Провоцировали "гуляющих" нарушать закон, а сами снимали видео происходящего из окон своих уютных квартир. Затем полученные кадры размещали в интернет-ресурсах и отсылали отчёты о проделанной работе своим "хозяевам", - также сказано в сообщении.

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