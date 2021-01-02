Последнее обновление: 02.01.2021 11:56

Швеция во главе ОБСЕ сразу возьмет под контроль ситуацию в Беларуси

Ситуация в Беларуси будет в повестке дня шведского председательства в ОБСЕ, которое началось в первый день наступившего года, заявила глава МИД страны Анн Линде.

«Приоритетными вопросами во время председательства Швеции будут затяжные конфликты в регионе, защита европейской системы безопасности и сосредоточение внимания на демократии, верховенстве закона, правах человека и гендерном равенстве как части работы по установлению мира и безопасности. Продолжающиеся конфликты и кризисы в регионе ОБСЕ, а также ситуация, которую мы наблюдаем в Беларуси, Украине и вокруг нее, рост напряженности вокруг Нагорного Карабаха требуют нашего общего внимания. Это, конечно, будет в повестке дня с начала года», — подчеркнула Линде, передает Белапан.

По ее словам, десятки тысяч демонстрантов в Беларуси выступают за соблюдение их прав, и Швеция всегда поддерживает людей, требующих демократии.

Председательство в ОБСЕ перешло к Швеции от Албании. Анн Линде не раз жестко высказывалась в адрес официального Минска. В середине ноября она встретилась со Светланой Тихановской.

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