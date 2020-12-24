Суд отказал экс-послу Беларуси в Аргентине в иске к МИДу

Суд Ленинского района Минска отказал экс-послу Беларуси в Аргентине Владимиру Астапенко в иске к МИД об изменении формулировки его увольнения.

Такое решение приняла 24 декабря судья Ольга Шодор, сообщил адвокат Астапенко Сергей Зикрацкий, передает Белапан.

Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса — в связи с нарушением нанимателем законодательства. Астапенко подчеркивал, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». Дипломат категорически не согласен с такой формулировкой причины своего увольнения и хочет через суд ее изменить.

Бывший посол требовал через суд изменить формулировку причины его увольнения с «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе», на «освобождение от должности по требованию работника в связи с нарушением нанимателем законодательства».

«Проверив обстоятельств увольнения истца, суд пришел к выводу, что у нанимателя имелись основания для освобождения истца от должности в связи с совершением проступка, не совместимого с нахождением на дипломатической службе», — рассказал Зикрацкий, которые представлял своего клиента в суде. Сам Астапенко сейчас находится в Варшаве.