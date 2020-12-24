Жительница Швейцарии стала 160 политзаключенным в Беларуси

Белорусские правозащитники признали гражданку Беларуси и Швейцарии Наталью Херше политзаключенной, сообщил правозащитный центр «Весна».

Как сообщалось, 7 декабря 2020 года суд Советского р-на Минска приговорил Наталью Херше к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такой срок Наталья получила за то, что 19 сентября 2020 года на акции протеста оказала сопротивление сотруднику милиции, хватала его за форменную одежду, сорвала с его головы маску и поцарапала лицо, причинив таким образом телесные повреждения сотруднику МВД при исполнении им служебных обязанностей по охране общественного порядка.

«Мы считаем, что осужденная вообще не совершила уголовного преступления, поскольку деятельность сотрудников МВД по задержанию участников мирного собрания выходила за пределы “исполнения ими обязанностей по охране общественного порядка”. Стихийное собрание 19 сентября 2020 года … в Минске носило исключительно мирный характер, по международным стандартам (п. 131 Руководящих принципов ОБСЕ по свободе мирных собраний) оно должно защищаться властями. В связи с этим суду необходимо было квалифицировать действия обвиняемой как совершенные не в связи с выполнением потерпевшим функций по охране общественного порядка и в целом осуществления служебной деятельности, а в случае причинения ему повреждений – исходя из наличия умысла на причинение вреда и тяжести последствий», - говорится в заявлении правозащитников.

«При оценке характера действий обвиняемой в части причинения повреждений потерпевшему сотруднику МВД мы считаем, что они были совершены по неосторожности и не являются преступными. Действия, имеющие признаки неповиновения или сопротивления были спровоцированы первоначально непропорциональным использованием сотрудниками МВД физической силы, угрозой применения спецсредств или оружия, при том, что в действиях обвиняемой отсутствовал умысел на нанесение несимволичного материального вреда или вреда здоровью», - также сказано в заявлении.

В этой связи, правозащитники убеждены, что «именно в связи с наличием политических мотивов со стороны власти, Наталья Херше была селективно лишена свободы по сравнению с другими лицами», и признают Наталью Херше политической заключенной.

На этом основании, правозащитные организации Беларуси требуют от властей немедленного пересмотра приговора суда при соблюдении принципов справедливого судебного разбирательства и устранении факторов, повлиявших на приговор, а также освобождения Натальи Херши из-под стражи с применением других мер обеспечения явки в суд.