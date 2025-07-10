Последнее обновление: 10.07.2025 13:19

Европейские инвесторы собрали €15 млн для поддержки украинских военных стартапов

Коалиция инвесторов и предпринимателей Darkstar официально стала общеевропейским венчурным фондом, инвестирующим исключительно в оборонные технологии.

В первом раунде финансирования фонд привлек €15 млн от европейских предпринимателей, семейных офисов и эстонского государственного фонда SmartCap. Общая цель – €25 млн в течение следующих 6-12 месяцев, пишут украинские СМИ.

Darkstar планирует инвестировать в стартапы на ранних стадиях развития в размере от €500 тыс. до €1 млн. К концу года фонд хочет поддержать три-четыре стартапа из Украины.

Компания ищет стартапы, работающие над компонентами для беспилотников, датчиками, системами управления и связи, средствами радиоэлектронной борьбы, кибербезопасности, а также решениями для разведки и наблюдения военного и двойного назначения.

Главное условие – технологии уже должны применяться на войне или быть готовы к использованию в ближайшее время. Поскольку эти решения используются украинскими военными, команда фонда тесно с ними сотрудничает и учитывает их мнение при отборе стартапов.

Фонд также помогает стартапам регистрировать компании в Европе, открывать банковские счета, выходить на рынки стран НАТО и находить партнеров.

Darkstar проводит пятидневные интенсивные курсы для оборонных стартапов, где команды работают над проектами, получают советы от военных и экспертов, а затем представляют свои решения инвесторам.

Четвертый Future Army Bootcamp состоится в Украине этим летом. Стартапы могут подать заявку на сайте Darkstar.



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