В Великобритании введут штрафы за сокрытие информации о криптоактивах

С 1 января 2026 года Налоговая служба Великобритании начнет отслеживать информацию о владельцах криптоактивов для расчета и начисления налогов. Об этом говорится в обновленном руководстве регулятора.

К категории криптоактивов ведомство относит: биржевые токены, включая биткоин; невзаимозаменяемые токены (NFT); utility-токены; стейблкоины; токенизированные активы реального мира.

Кроме того, под расчет налогов могут подпадать представители сервисов, связанных с криптовалютой. К ним относятся: криптокошельки; NFT-маркетплейсы; сервисы для управления портфолио криптоактивов.

Перечень данных, которые необходимо предоставить, зависит от статуса пользователя. Физические лицам нужно указать: полное ФИО; дату рождения; адрес постоянного проживания и резидентство; налоговый идентификационный номер.

Для юридических лиц потребуется раскрывать данные о компании и регистрации.

За предоставление недостоверной или неточной информации предусматривается штраф до £300.

Возможно получение налогового вычета до £1000 ежегодно на доходы от торговли и другие источники прибыли.

Любое получение оплаты в токенах за работу, трейдинг, майнинг, стейкинг, размещение ликвидности в DeFi-пулах будет рассматриваться как доход.

Помимо этого, может потребоваться уплатить налог на прирост капитала, если человек: продает свои токены; обменивает токены на другой вид криптоактива; использует токены для оплаты товаров или услуг; передает токены другому человеку (если только это не акт дарения супругу или лицу, с которым находится в гражданском браке).

Между тем британский банк Barcleys с 27 июня заблокировал операции с криптовалютами по картам для своих клиентов.