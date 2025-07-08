За квартал криптопроекты привлекли $10 млрд венчурных инвестиций

Во втором квартале 2025 года объем венчурных инвестиций в криптоиндустрию составил $10,03 млрд.

Это наибольший показатель после $16,64 млрд за первые три месяца 2022 года, согласно CryptoRank.

За отчетный период наибольший приток средств в сумме $5,14 млрд пришелся на июнь — максимум с января 2022 года.

В мае связанная с Вивеком Рамасвами компания Strive Funds привлекла $750 млн на запуск стратегий, связанных с биткоином.

Второе место заняла Twenty One Capital, которая в апреле собрала $585 млн. На третьей строчке расположился Securitize с раундом на $400 млн.

За ними следуют Kalshi ($185 млн), Auradine ($153 млн), ZenMEV ($140 млн) и Digital Asset ($135 млн).

Наибольшую активность во втором квартале проявил фонд Coinbase Ventures, заключив 24 сделки. В число лидеров также вошли Animoca Brands, a16z и Pantera Capital.

В июне Coinbase Ventures снова занял первое место с девятью инвестициями. Далее идут Pantera Capital (8), Galaxy (5) и Paradigm (4).

Наибольший интерес вызвали проекты в сфере блокчейн-инфраструктуры и DeFi. Умеренную активность показали категории CeFi, NFT и GameFi. Финансирование мем-коинов оставалось на низком уровне.

За последний год наибольшую долю среди раундов финансирования заняли посевные стадии — 19,41% от 1674 сделок. На стратегические раунды пришлось 14,28%, на предпосевные — 9,26%. Сделки по слиянию и поглощению составили 9,44%.

В июне Galaxy Digital закрыла свой первый внешний венчурный фонд, собрав $175 млн при цели в $150 млн. Месяцем ранее Theta Capital Management также привлекла более $175 млн для своего фонда, ориентированного на блокчейн-стартапы на ранней стадии.

Напомним, по данным PitchBook, объем заключенных венчурных сделок с участием криптовалютных стартапов по итогам января-марта составил $6 млрд.