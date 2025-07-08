Швеция выделит МАГАТЭ €1,8 млн на обеспечение ядерной безопасности в Украине

Швеция выделит 20 миллионов шведских крон (около €1,8 миллиона) миссиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для обеспечения ядерной безопасности в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте шведского правительства.

Как отмечено в заявлении, поддержка работы МАГАТЭ соответствует общей цели правительства Швеции по оказанию помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ.

"Работа МАГАТЭ имеет большое значение для безопасности атомных электростанций Украины. Поэтому правительство решило предоставить дополнительную поддержку, чтобы МАГАТЭ могла сохранить свое присутствие в Украине", – заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Шведский вклад в основном направляется на финансирование присутствия экспертов МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины и в Чернобыле.

Эта помощь способствует снижению риска вооруженных атак, предоставлению профессиональных консультаций по вопросам ядерной безопасности и ядерного нераспространения, а также обеспечению беспристрастного и независимого информирования международного сообщества.

На прошлой неделе правительство Швеции приняло решение выделить 1,5 млрд шведских крон (около €130 млн) на новые военные возможности для Украины, которые включают, в частности, стволы для самоходных артиллерийских установок Archer.

Швеция также пересмотрит структуру экономической помощи, предоставляемой другим странам, что позволит высвободить дополнительные 1,67 млрд шведских крон (около €150 млн) на помощь Украине и другие гуманитарные мероприятия.