Binance удерживает $31 млрд в стейблкоинах и привлекает крупных инвесторов

Криптовалютная биржа Binance консолидировала $31 млрд резервов в стейблкоинах Tether (USDT) и USDC, что составляет почти 59% от общего объема «стабильных монет» на топ-20 торговых площадках. Об этом сообщают аналитики CryptoQuant.

За май 2025 года Binance зафиксировала поступления стейблкоинов на сумму $31 млрд. С начала года приток USDT и USDC достиг $180 млрд.

«Binance продолжает демонстрировать самый высокий средний приток биткоинов, что указывает на привлечение крупных игроков. Средний депозит на Binance подскочил до 7 BTC 22 мая, когда первая криптовалюта зафиксировала новый исторический максимум в $112 000. Средние депозиты на других крупных биржах были ниже: Bitfinex (5 BTC), OKX (1,23 BTC), Kraken (0,7 BTC) и Coinbase (0,8 BTC)», - утверждают аналитики CryptoQuant.

По общему объему резервов Binance занимает вторую позицию с $110 млрд активов в биткоине, Ethereum, USDT и USDC. Лидирует Coinbase с $129 млрд.

При этом аналитики отмечают, что Binance публикует актуальные данные о резервах (Proof-of-Reserves) с адресами кошельков в режиме реального времени, тогда как Coinbase полагается на традиционные финансовые аудиты.

Ранее экс-глава Binance Чанпэн Чжао предупредил о рисках, связанных с повсеместным созданием корпоративных резервов на базе первой криптовалюты.