Последнее обновление: 05.06.2025 12:48

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Американская Boeing Co. выплатит $1,1 млрд для избежания судебных разбирательств в отношении двух авиакатастроф лайнеров Boeing 737 MAX в 2018-2019 годах.

Мировое соглашение с Министерством юстиции США в том числе предусматривает направление компанией $455 млн на усиление ее программ в областях комплаенса, безопасности и качества, говорится в ее сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) страны.

Boeing выплатит $444,5 млн семьям погибших. Ей также предъявлен штраф в размере $487,2 млн, однако половину этой суммы она уже выплатила в 2021 году.

Кроме того, компания продолжит совершенствовать свою программу в области противомошеннического комплаенса и этики.

В рамках соглашения Boeing также призналась в сговоре с целью препятствования деятельности отдела оценки воздушных судов Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA).

Благодаря сделке компания избежит суда по делу об авиакатастрофах, который должен был начаться 23 июня. Из-за крушения двух лайнеров погибли 346 человек.



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