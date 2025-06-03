Регулятор Сингапура ограничит работу криптофирм за рубежом

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) обязало криптокомпании получить лицензию поставщика услуг цифровых токенов (DTSP).

В противном случае они должны прекратить обслуживание зарубежных клиентов к 30 июня.

Регулятор занял жесткую позицию: переходного периода не будет, а нарушителей ждут санкции.

Новые правила затронут базирующиеся или зарегистрированные в Сингапуре компании, которые предоставляют услуги цифровых токенов за пределами страны без лицензии DTSP. Ее требует Закон о финансовых услугах и рынках 2022 года (FSM Act).

Регулятор предупредил, что лицензии будут выдаваться только «в крайне ограниченных обстоятельствах». Компаниям необходимо соответствовать международным стандартам таких организаций, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Установлены минимальные финансовые требования к капиталу: $250 000 для компаний и индивидуальных операторов. Руководству фирм также предъявляются условия по опыту и знанию местного законодательства. Лицензированные платформы обязаны проходить ежегодный независимый аудит транзакций и направлять отчеты в MAS.

Свое решение MAS объяснила повышенными рисками отмывания денег и финансирования терроризма. По мнению ведомства, трансграничный характер криптосервисов делает их более уязвимыми.

Напомним, в сентябре 2024 года Сингапур начал расследование в отношении семи человек, подозреваемых в продаже счетов Worldcoin и предоставлении услуг по торговле токенами.