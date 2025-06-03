Азербайджан планирует за два года ввести в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных электростанций

В ближайшее два года в Азербайджане будут введены в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных электростанций. Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы расширяем подход к энергетической диверсификации не только по источникам и маршрутам, но и по типам энергии. В ближайшие два года завершится первый этап развития "зеленой" энергетики: будут введены в строй 10 солнечных и ветровых электростанций", - сказал министр, которого цитируют азербайджанские СМИ.

По его словам, к концу 2025 года будет завершено строительство ветровой электростанции мощностью 240 МВт.

"В этом году начнется строительство еще трех солнечных станций общей мощностью 200 МВт. Также идет подготовка проекта плавучей солнечной станции мощностью 100 МВт. При общем объеме инвестиций в $2,7 млрд, доля возобновляемой энергии в установленной мощности Азербайджана достигнет 33,7% к 2027 году. Мы планируем увеличить эту долю до 38% к 2030 году и до 42,5% к 2035 году", - добавил министр.