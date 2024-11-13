Последнее обновление: 13.11.2024 14:36

Азербайджан к 2030 году построит солнечные, ветряные и гидроэлектростанции мощностью около 6 ГВт

Азербайджан намерен за несколько лет построить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции общей мощностью около 6 гигаватт. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на проходящей в Баку климатической конференции COP29.

"К 2030 году мы планируем построить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции общей мощностью около шести гигаватт. Но это не все наши планы. Подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании по проектам возобновляемой энергии общей мощностью 10 гигаватт", - сказал Алиев, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, технический потенциал возобновляемых источников энергии оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море.

"Наша зеленая повестка охватывает различные регионы Азербайджана. Регионы Нахчыван, Карабах и Восточный Зангезур объявлены зонами зеленой энергии, что составляет около четверти нашей территории", - отметил он.

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