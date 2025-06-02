В Беларуси назначены представители государства в органах управления четырех банков

Постановлением Совмина и Национального банка № 300/17 от 30 мая 2025 г. назначены представители государства в органах управления четырех банков.

Согласно документу, председатель Государственного комитета по имуществу Виталий Невера, председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, первый замминистра финансов Елена Печень и замминистра экономики Елена Болигатова стали представителями государства в органах управления ОАО «Белинвестбанк».

Министр экономики Юрий Чеботарь будет представлять интересы государства в органах управления Беларусбанка, Технобанка и Банка развития.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.