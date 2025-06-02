Казахстанская фондовая биржа и Solana займутся продвижением механизма двойного листинга для предприятий

Астанинская международная биржа (AIX), Solana Foundation, агрегатор ликвидности Jupiter и лицензированная торговая платформа Intebix подписали меморандум о взаимопонимании.

Цель сотрудничества — разработка механизма двойного листинга для компаний, выходящих на первичное публичное размещение акций (IPO).

Предполагается, что фирмы смогут проводить IPO на AIX, регулируемой бирже, действующей в соответствии с английским правом. Одновременно они получат возможность выпускать токенизированные версии своих акций через Intebix. Эти цифровые активы будут работать на блокчейне Solana, а Jupiter предоставит необходимые DeFi-инструменты.

Партнеры рассчитывают, что сотрудничество упростит компаниям привлечение капитала и откроет инвесторам доступ к более широкому спектру активов. Гибридная модель также нацелена на расширение круга пользователей и улучшение ликвидности в регулируемой среде.

Генеральный директор AIX Ассель Мукажанова назвала соглашение «значительным шагом к конвергенции традиционных рынков капитала и платформ нового поколения на основе блокчейна».

Стороны намерены оценить регуляторную, техническую и коммерческую состоятельность механизма двойного листинга. В случае успеха проект может установить новый стандарт для глобального привлечения капитала.

Напомним, в апреле Национальный банк Казахстана анонсировал введение регулирования оборота криптовалют на территории страны посредством создания общенационального лицензированного обменника.

В мае регулятор разработал поправки в законодательство, которые закрепляют правовой статус операторов криптообменных платформ и вводят лицензирование их деятельности.