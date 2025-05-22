Беларусь снова вводит лицензирование импорта древесных плит, окон, дверей и мебели

Постановлением Совмина № 275 от 20 мая 2025 года вводится лицензирование импорта ввоза отдельных видов товаров из древесины, в том числе некоторых видов плит, окон, дверей, рам, мебели, бумаги, картона.

Согласной документу, одноразовые лицензии будет выдавать МАРТ по согласованию с Беллесбумпромом. Под лицензирование попадает ввоз товаров из стран ЕАЭС, а также из-за пределов союза.

Лицензия не потребуется при транзитных перевозках, при наличии сертификата подтверждения производства товаров в странах ЕАЭС, а также на товары, ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи и в рамках квот. Требование о лицензировании не распространяется также на товары на сумму менее €1 тыс.

В перечень товаров, попадающих под лицензирование, включены: плиты древесностружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB), плиты древесноволокнистые, окна, балконные двери и их рамы прочие (деревянные), двери и их рамы и пороги прочие (деревянные), панели напольные собранные прочие, многослойные, бумага и картон прочие, картонки, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, мешки и пакеты из бумаги, мебель деревянная для столовых и жилых комнат.

Основные положения документа вступают в силу через месяц после официального опубликования.

Постановление действует в течение семи месяцев после официального опубликования.