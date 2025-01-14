Беллесбумпром предлагает продлить лицензирование импорта отдельных видов товаров из древесины

Концерн «Беллесбумпром» предлагает продлить лицензирование импорта древесных плит, упаковки, окон, дверей и мебели.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совмина, которым лицензирование вводится еще на шесть месяцев.

«Лицензирование импорта указанных в проекте постановления товаров будет способствовать уменьшению притока импортной продукции в Республику Беларусь, увеличению объемов выпуска и реализации импортозамещающей продукции на внутреннем рынке в связи с вынужденной переориентацией сбыта на фоне введения рядом стран экономических санкций в отношении импорта белорусских товаров», - поясняют в Беллесбумпроме.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время в республике созданы и наращиваются мощности по производству мелованного картона, гофрированного картона, бумажных мешков, древесноволокнистых и древесностружечных плит. Данные мощности могут в полном объеме покрыть всю потребность внутреннего рынка республики, заместив импортные поставки аналогичных видов продукции, считают в концерне.

В проекте постановления предполагается, что одноразовые лицензии будет выдавать МАРТ по согласованию с Беллесбумпромом. Под лицензирование попадает ввоз товаров из стран ЕАЭС, а также из-за пределов союза. Лицензия не потребуется при транзитных перевозках, при наличии подтверждения производства товаров в странах ЕАЭС, на товары, ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи. Требование о лицензировании предлагается не распространять на товары на сумму менее €1000. В предыдущем постановлении речь шла о сумме менее €200.

Сам перечень товаров, попадающих под лицензирование, в предлагаемом проекте не меняется.

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать с 14 по 24 января 2025 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

Напомним, лицензирование было введено в 2023 году. В июле 2024 года его продлили еще на полгода, однако перечень был расширен за счет упаковки, окон, дверей и мебели.