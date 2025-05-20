Последнее обновление: 20.05.2025 18:00

Минстройархитектуры Беларуси определило новый порядок работы с объектами-долгостроями

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 55 от 30 апреля 2025 года утверждена Инструкция, которой определен порядок работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) и объектами-долгостроями для сокращения количества ОСНС, объектов-долгостроев на территории Беларуси.

Под действие инструкции подпадают ОСНС, информация о которых содержится в республиканской базе данных объектов незавершенного строительства, а также объекты-долгострои, зарегистрированные в информационной системе «Единый реестр объектов капитального строительства».

Согласно документу, для детальной проработки состояния каждого ОСНС, объекта-долгостроя, направленной на сокращение их количества, формируются соответствующие отраслевые и региональные мероприятия, в которых для каждого объекта определяется один из видов мероприятий:

завершение строительства ОСНС, объекта-долгостроя с последующей приемкой в эксплуатацию;

принятие в эксплуатацию самовольной постройки;

реконструкция законсервированного ОСНС, объекта-долгостроя, направленная на использование ОСНС, объекта-долгостроя по новому назначению с завершением строительства и последующей приемкой в эксплуатацию;

продажа или отчуждение ОСНС, объекта-долгостроя;

снос ОСНС, объекта-долгостроя.

Уполномоченной организацией по ведению республиканской базы данных объектов незавершенного строительства и перечня объектов-долгостроев в информационной системе «Единый реестр объектов капитального строительства» определено РУП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.».

Постановление вступило в силу 18 мая 2025 г.

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