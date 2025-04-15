В Беларуси утверждены строительные нормы по объектам захоронения твердых коммунальных отходов

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 18 от 10 февраля 2025 г. утверждены строительные нормы СН 3.02.16-2025 «Объекты захоронения твердых коммунальных отходов».

Согласно документу, строительные нормы устанавливают требования к разработке проектной документации объектов захоронения твердых коммунальных отходов (полигоны).

При этом требования настоящих строительных норм не распространяются на полигоны для захоронения отходов производства I и II класса опасности и радиоактивных отходов.

Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.