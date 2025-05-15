Последнее обновление: 15.05.2025 17:14

Рост денежных доходов населения Беларуси в I квартале замедлился до 12%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2025 г. составили 112% к уровню I квартала 2024 года (в январе их рост составлял 13,8%, за январь-февраль - 12,5%).

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,3%.



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