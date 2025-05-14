Последнее обновление: 14.05.2025 17:57

В UBS отметили рост интереса крупных клиентов Азии к биткоину и золоту

Состоятельные клиенты UBS в Азии переориентируются с долларовых активов на золото, криптовалюты и китайские рынки. Об этом заявили представители крупнейшего банка Швейцарии, пишет Cointelegraph.

В качестве основных причин, соруководительница отдела управления активами UBS в Азии Эми Ло назвала растущую геополитическую неопределенность и постоянную волатильность.

По ее словам, клиенты теперь стремятся к более широкому охвату альтернативных инструментов, включая криптовалюты, сырьевые товары и другие валюты. В условиях рыночной турбулентности они перераспределяют средства в пользу активов-убежищ и возможностей роста в новых регионах.

Согласно последнему опросу Bank of America, крупнейшие управляющие фондами провели самое масштабное сокращение номинированных в долларах США инвестиций за 19 лет.

В Galaxy Digital отметили, что биткоин все чаще рассматривается как цифровая версия золота, а интерес со стороны учреждений, биржевых фондов и даже правительств растет.

Напомним, исследователи NYDIG заявили об укреплении первой криптовалюты как защитного актива после «Дня освобождения» президента США Дональда Трампа. К аналогичным выводам пришли в QCP Capital.

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