Credit Suisse мог годами обслуживать преступников

Швейцарский банк Credit Suisse, один из крупнейших в мире частных кредитных институтов, на протяжении многих лет принимал в качестве клиентов лиц, подозреваемых в военных преступлениях, торговле людьми и наркоторговле.

Они могли открывать или поддерживать счета, даже когда у Credit Suisse, предположительно, имелись основания усомниться в происхождении их денег.

Об этом говорится в совместном расследовании, обнародованном в воскресенье, 20 февраля, и проведенном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и рядом других СМИ из разных стран после изучения материалов крупной утечки данных о счетах более чем 30 000 клиентов Credit Suisse по всему миру, в числе которых оказался и белорусский бизнесмен Алексей Олексин.

Оказавшиеся в руках журналистов документы содержат информацию о счетах клиентов второго по величине банка Швейцарии, среди которых оказались осужденный на Филиппинах торговец людьми, обвиняемый в убийстве выходец из Египта, подозреваемые в коррупции кардиналы, осужденный в 2008 году за взяточничество бывший менеджер концерна Siemens, чье миллионное состояние невозможно объяснить его зарплатой, передает DW.

По закону банки обязаны проверять своих клиентов и сообщать в соответствующие инстанции о крупных состояниях неясного происхождения и подозреваемых уголовных преступлениях. Между тем, по мнению журналистов Süddeutsche Zeitung, имеющиеся данные предположительно свидетельствуют о халатности со стороны банка.

В Швейцарии действует один из самых строгих в мире законов о банковской тайне. Разглашение информации о счетах наказуемо, и журналистам, пошедшим на это, также грозит судебное преследование. Именно поэтому ни одно СМИ из Швейцарии не приняло участие в расследовании. Зато к нему подключилась специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова, британская правозащитница и общественный деятель Айрин Хан.

Первыми конфиденциальные материалы от анонимного источника больше года назад получили журналисты Süddeutsche Zeitung. Они поделились ими с OCCRP и более чем 40 СМИ из 39 стран. Сам источник объяснил свой шаг тем, что считает "аморальными" швейцарские законы о банковской секретности, поскольку благодаря им банки становятся пособниками в уклонении от уплаты налогов.

Среди клиентов Credit Suisse нашелся и белорусский бизнесмен Алексей Олексин. По данным OCCRP, открытый в 2007 году счет действует до сих пор и на 1 января 2022 года на нем лежали 100 швейцарских франков. Максимальная сумма по счету прошла в июле 2012 года и составила 36087344 швейцарских франка или около $39 млн. по текущему курсу.

Публикация утечки может привести к ужесточению контроля над швейцарской банковской отраслью. Однако Credit Suisse решительно отверг обвинения. Отчеты основаны на данных, которые "неполны, неточны или вырваны из контекста, что приводит к "предвзятому толкованию делового поведения банка", говорится в заявлении швейцарского финансового конгломерата. Кроме того, 90 процентов счетов, ставших объектами внимания журналистов, к моменту изучения данных о них уже были закрыты, указал банк и объявил о проведении расследования по факту утечки данных.