Последнее обновление: 13.05.2025 13:23

Трамп снижает пошлины на китайские недорогие товары с Temu и Shein до 54%

С 14 мая 2025 года США снизят таможенную ставку на недорогие поступающие из Китая товары со 120% до 54%. Об этом говорится в новом указе президента США Дональда Трампа.

Речь идет о так называемом de minimis – правилах, которые раньше позволяли ввозить в США товары стоимостью до $800 без уплаты пошлины и с минимальными проверками, пишет Reuters.

Ранее этим активно пользовались китайские онлайн-гиганты, в частности, Temu, Shein, а также поставщики запрещенных веществ, таких как фентанил.

На сегодня более 90% всех почтовых посылок в США поступают именно через канал "de minimis", из которых 60% – из Китая.

Американские законодатели из обеих партий уже долго критикуют эту схему как "лазейку", позволяющую китайскому дешевому импорту заполнять рынок, вредя местным производителям и упрощая контрабанду.

Фиксированный сбор в размере $100 останется в силе, хотя с июня планировалось увеличить его до $200.

Эти изменения стали частью нового торгового соглашения между США и Китаем, предусматривающим временное снижение пошлин на 115 процентных пунктов.

Ранее по теме


<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование