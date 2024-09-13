США повышают тарифы на импорт из Китая

Правительство США утвердило повышение тарифов на импорт из Китая, включая 100% пошлины на электромобили, чтобы усилить защиту отечественных отраслей от производственных мощностей Китая. Об этом сообщает Reuters.

Офис торгового представителя США (USTR) сообщил, что пошлины в размере 100% на китайские электромобили, 50% на солнечные батареи и 25% на сталь, алюминий, аккумуляторы для электромобилей и ключевые минералы вступят в силу с 27 сентября.

В то же время 50% пошлина на китайский поликремний для солнечных панелей и кремниевые пластины должна вступить в силу в 2025 году.

Офис торгового представителя США оставил без изменений повышение тарифов с нуля до 25% на литий-ионные аккумуляторы, минералы и компоненты.

Повышение тарифов на аккумуляторы для электромобилей вступит в силу 27 сентября, а для всех других устройств, включая ноутбуки и мобильные телефоны, - 1 января 2026 года.

USTR также ввел 25% пошлину на портовые краны китайского производства. Портовые операторы, заказавшие краны до объявления тарифов 14 мая, освобождаются от пошлин, если краны доставят до 14 мая 2026 года.

USTR повысил тарифы до 50% на медицинские маски и хирургические перчатки, с первоначально предложенных 25%, но отсрочил их введение, чтобы дать возможность перейти на поставки из других стран.

Запланированная пошлина на китайские шприцы, которые были в дефиците во время пандемии COVID-19, сразу возрастет до 100% с ранее запланированных 50%, но USTR разрешит временное исключение для энтеральных шприцев, используемых для кормления младенцев, на год.

Просьбы автомобильной отрасли о снижении тарифов на графит и критически важные минералы для производства аккумуляторов для электромобилей из-за зависимости от поставок из Китая не были учтены.

Главный экономический советник Белого дома Лейл Брейнард сказала, что такие жесткие тарифы нужны для противодействия китайским государственным субсидиям и политике передачи технологий, которые привели к чрезмерным инвестициям и избыточным производственным мощностям.