Последнее обновление: 09.05.2025 14:05

Еврокомиссия усилит давление на страны ЕС для создания единого рынка капитала

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала резко активизировать усилия по созданию единого рынка капитала в ЕС, который, по мнению ряда экспертов, высвободил бы средства для финансирования растущих расходов на оборону, а также цифрового и зеленого перехода. Об этом фон дер Ляйен заявила в пятницу на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

"Нам нужен глубокий и ликвидный функционирующий рынок капитала для всего Европейского союза. Мы договорились, что сейчас настал момент, чтобы реально выдвинуть этот вопрос на первый план и добиться прогресса. Поэтому до лета мы ожидаем резкой активизации этой темы", - сказала глава Еврокомиссии, которую цитирует Reuters.

Дискуссии о создании единого рынка капитала тянутся в ЕС на протяжении последних десяти лет. Прогресс остается очень медленным из-за противящихся этому влиятельных групп интересов в странах-членах ЕС, различиях в деловой и финансовой культуре между странами, а также между действующими в них регулятивными положениями в этой сфере.

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