Visa инвестировала в лондонский платежный стартап BVNK

Компания Visa вложила средства в британский стартап BVNK, разрабатывающий инфраструктуру для транзакций в стейблкоинах. Об этом сообщил гендиректор BVNK Джесси Хемсон-Стратерс.

Стартап обрабатывает $12 млрд операций со «стабильными монетами» ежегодно. Платформа открыла офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Ранее BVNK подал заявки на лицензии во всех штатах США, получив одобрение в нескольких.

Как отметил Хемсон-Стратерс, интеграция платежной сети Visa со стейблкоинами «открывает новые возможности для цифровой экономики».

«„Стабильные монеты” становятся частью глобальных платежей, и Visa намерена оставаться в авангарде этих изменений», - заявил Рубайл Бирвадкер, представитель компании.

Размер сделки не раскрывается. В BVNK подтвердили ее закрытие, но не привели деталей.

Напомним, в FT считают, что мировые банки и глобальные финтех-компании вступили в «гонку стейблкоинов».