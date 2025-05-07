В США впервые на уровне штата разрешили включать биткоин в валютные резервы

В американском штате Нью-Гэмпшир приняли закон о создании первого в США государственного криптовалютного резерва.

"Нью-Гэмпшир снова первый в стране! Только что подписала новый закон, позволяющий нашему штату инвестировать в криптовалюту и драгоценные металлы", - написала во вторник в соцсети X (ранее Twitter) глава штата, представитель Республиканской партии Келли Эйотт.

Обе палаты парламента Нью-Гэмпшира тоже контролируются республиканцами.

Согласно законопроекту HB302, штат сможет инвестировать до 5% государственных средств в драгоценные металлы и цифровые активы с рыночной капитализацией более 500 миллиардов долларов. Из криптовалют под этот критерий подпадает только биткоин, пишет Business Insider.

Закон вступает в силу спустя 60 дней после подписания.

Подобные законопроекты рассматривались не в одном штате, но в Монтане, Вайоминге, Северной Дакоте и Пенсильвании они затормозили, а Флорида недавно отозвала свои законопроекты о резерве.

На федеральном уровне администрация Дональда Трампа издала распоряжение о создании национального резерва биткоинов, но только из тех монет, которые уже принадлежат правительству, без обязательств покупать больше.

Сторонники биткоина по созданию резервов биткоинов считают, что это может быть защитой от инфляции и нестабильности в традиционной финансовой системе.