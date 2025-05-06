Последнее обновление: 06.05.2025 18:00

ЦБ РФ выявил более 1,6 тысячи финансовых пирамид с криптоплатежами

Банк России зафиксировал всплеск активности криптопирамид: в первом квартале 2025 года выявлено 2780 нелегальных проектов, что на 56% больше, чем годом ранее.

Почти 60% из них (1638 случаев) — псевдоинвестиционные платформы, где криптовалюты стали основным инструментом для привлечения средств.

При этом 86% мошеннических проектов требовали взносы в цифровых активах. Чаще всего злоумышленники предлагали «инвестиции» в зарубежную недвижимость, криптотрейдинг или бизнес с быстрой окупаемостью.

Второе место заняли нелегальные брокеры: 777 компаний предлагали маржинальную торговлю криптовалютой без лицензии. Их реклама распространялась через соцсети и мессенджеры.

ЦБ РФ заблокировал более 5200 мошеннических ресурсов. По итогам квартала возбуждено 120 административных дел.

По данным регулятора, жители РФ за последние три года втрое нарастили вложения в криптовалюты.



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