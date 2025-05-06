Credit Suisse помогал богатым клиентам из США прятать деньги от налоговой

Швейцарская компания Credit Suisse Services AG признала себя виновной в сговоре целью сокрытия американскими налогоплательщиками более $4 млрд от Налоговой службы США (IRS) через не менее чем 475 оффшорных счетов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

В рамках соглашения Credit Suisse Services согласилась выплатить более $510 млн штрафов и возмещений.

Незаконная деятельность продолжалась с января 2010 года до июля 2021 года.

"Credit Suisse AG, чьими клиентами были лица чрезвычайно высокого и высокого достатка со всего мира, вступил в сговор со своими работниками, американскими клиентами и другими лицами с целью сознательного содействия гражданам США в сокрытии их права собственности и контроля над хранившимися в банке активами и средствами", - говорится в пресс-релизе.

Это позволило американским клиентам систематически уклоняться от налоговых обязательств США.

В период между 2014 и июнем 2023 года незаконная деятельность также осуществлялась в Credit Suisse AG Singapore. В рамках соглашения стороны договорились об отказе от судебного преследования (NPA) в отношении деятельности в Сингапуре.