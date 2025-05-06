Минобразования США сообщило Гарвардскому университету о прекращении выделения грантов

Администрация президента США прекращает выделять Гарвардскому университету федеральные гранты на исследования из-за отказа следовать рекомендациям по изменению своей политики. Соответствующее письмо глава Минобразования США Линда Макмэон направила президенту вуза Алану Гарберу.

По словам министра, университет не имеет права на получение новых федеральных грантов, пока его руководство не выполнит требования администрации и "не продемонстрирует ответственного управления" вузом. Власти США считают, что старейший университет страны "систематически нарушает федеральные законы", сообщил телеканал CBS News.

Макмэон обвинила учебное заведение в игнорировании антисемитизма, дискриминации, отказе от "любого подобия академической дисциплины" и "катастрофически неэффективном управлении".

"Вышеуказанные опасения - лишь часть длинного списка постоянных нарушений Гарвардским университетом своих юридических обязанностей", - отмечается в письме.

"Учитывая эти и другие тревожные обвинения, настоящим письмом мы информируем о том, что Гарвардскому университету больше не следует запрашивать гранты, поскольку они не будут предоставлены", - предупредила министр.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля предложил расценивать Гарвардский университет как политическую организацию и лишить его статуса не облагаемого налогами вуза. Министерство образования объявило о заморозке грантов для университета на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Ранее американская администрация потребовала внести изменения в политику учебного заведения, обосновав их защитой студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Как утверждала газета The New York Times, Гарвардский университет пытался сотрудничать с Белым домом, но позже список требований был расширен за счет "пунктов, никак не связанных с антисемитизмом". Президент вуза отказался их выполнять.