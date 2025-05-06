Страховые организации Беларуси за январь-март увеличили сбор взносов на 12,1%

Страховые организации Беларуси за январь-март 2025 года собрали 710,46 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщил Минфин, поступления за три месяца увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 12,1%.

По добровольным видам страхования за январь-март 2025 года страховые взносы составили 514,44 млн рублей, что на 56,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-март 2025 года – 196,02 млн рублей, что на 20,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 72,4% (за январь-март 2024 года – 72,3%).

За январь-март 2025 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 372,7 млн рублей, что на 27,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-март 2025 года составил 52,5% (за январь-март 2024 года – 54,5%).