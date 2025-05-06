В Беларуси дополнили виды государственной финансовой поддержки

Лукашенко 5 мая подписал указ № 177 "О государственной финансовой поддержке", сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом к видам такой поддержки, оказываемой в индивидуальном порядке, отнесены бюджетные трансферты на возмещение части затрат по инвестиционным проектам, вклады в уставные фонды юридических лиц, вносимые за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также бюджетные займы и иные виды господдержки, предоставляемые за счет бюджетных средств.

При внесении предложений о господдержке обязательно наличие экономического обоснования ее целесообразности и заключения о конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Кроме того, в решениях о господдержке обязательно должны быть закреплены ответственность должностных лиц и показатели деятельности организаций, являющиеся условиями для ее оказания. Введен запрет на последующую корректировку таких показателей.