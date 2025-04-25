Китай рассматривает отмену пошлин с ряда товаров США

Китай рассматривает возможность освобождения части импорта из США от 125% пошлин и просит компании определить товары, которые могут подпадать под это освобождение. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщил источник на условиях анонимности, рабочая группа Министерства торговли собирает списки товаров, которые могут быть исключены из-под действия пошлин, и призывает компании подавать собственные предложения.

В пятницу финансовый журнал Caijing со ссылкой на источники сообщил, что Пекин готовится включить в список восемь товаров, связанных с производством полупроводников, хотя речь не идет о микросхемах памяти.

"Китайское правительство, например, спрашивает у наших компаний: что именно вы импортируете из США, чего нет больше нигде, и что могло бы остановить вашу цепь поставок?", - сказал в пятницу президент Американской торговой палаты в Китае Майкл Гарт.

Он добавил, что некоторые члены палаты утверждают: в течение последней недели им удалось импортировать товары без применения новых пошлин.

В пятницу в социальных сетях, среди бизнес-сообщества и торговых объединений активно распространялся список из 131 категории товаров, которые могут быть освобождены от пошлин. Reuters не смог подтвердить достоверность списка, но в него якобы входили вакцины, химикаты и авиационные двигатели.

Хотя окончательное решение Пекина остается неизвестным, по оценке компании Huatai Securities, распространенный среди торговых кругов список охватывает импорт на сумму около $45 млрд за прошлый год.

Вашингтон заявляет, что нынешняя ситуация является экономически неприемлемой, и уже предоставил освобождение от пошлин некоторым электронным товарам. Китай, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что готов бороться до конца, пока США не отменят свои тарифы.