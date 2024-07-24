Последнее обновление: 24.07.2024 14:09

Китай предоставит тарифные льготы на некоторые товары из США до февраля 2025 года

Китай продолжит освобождать некоторые товары из США от дополнительных пошлин вплоть до конца февраля 2025 года. Об этом сообщил Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

Согласно заявлению, опубликованному комитетом в декабре прошлого года, некоторые товары из США были исключены из тарифных контрмер, введенных Китаем в ответ на меры США, принятые ими в соответствии с разделом 301 закона о торговле.

Таким образом, срок действия мер по освобождению от указанных пошлин продлится до 28 февраля 2025 года, пишет Синьхуа.

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