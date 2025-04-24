Казахстан будет определять объемы добычи нефти с учетом собственных интересов

Казахстан будет принимать решение по уровню добычи нефти, исходя из национальных интересов, а не из приоритетов группы ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов в комментарии агентству Reuters.

В прошлом месяце три источника из OPEC+ сообщили Reuters, что рост добычи в Казахстане вызывает недовольство со стороны некоторых членов группы, в том числе Саудовской Аравии - крупнейшего производителя.

Министр пояснил, что Казахстан не может уменьшить добычу на своих трех основных месторождениях, поскольку ими управляют иностранные компании. Особенно это касается Тенгизского месторождения, которое разрабатывает американская компания Chevron.

"Действовать в соответствии с национальными интересами. Это общая формулировка, но она полностью охватывает всю ситуацию, которую мы имеем сейчас. Действовать исключительно в рамках национальных интересов", - подчеркнул Аккенженов.

Казахстан, который обеспечивает около 2% мировой добычи нефти, за первые две недели апреля снизил объемы добычи на 3% по сравнению со средним уровнем в марте. Однако, даже несмотря на это, страна все равно превышает квоты, определенные OPEC+, из-за длительного периода перепроизводства.

Месторождения Кашаган и Карачаганак - еще два крупных нефтегазовых проекта в Казахстане - также находятся под контролем западных компаний.

После завершения масштабного расширения на Тенгизском месторождении, реализованного Chevron, Казахстан достиг рекордного уровня добычи, значительно превысив свою целевую квоту в рамках договоренностей с OPEC+.

Аккенженов отметил, что правительство страны планирует обсудить с иностранными компаниями пути улучшения соблюдения обязательств, но влияние на них ограничено.

"Мы не можем. Мы не контролируем эти процессы. Потому что решения принимают наши международные партнеры", - сказал министр, которого назначили на должность в прошлом месяце.