Добыча нефти в Казахстане в январе 2025 года составила 1,5 млн б/с. Об этом говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.

На январь квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,468 млн б/с. Таким образом, согласно S&P Global Commodity Insights, Казахстан в январе превысил квоту ОПЕК+ на 32 тыс. б/с.

"Казахстан - один из серийных перепроизводителей группы - продемонстрировал самый большой рост добычи в январе после того, как расширение проекта Тенгиз принесло дополнительные объемы в эксплуатацию в середине месяца. Это привело к увеличению добычи ОПЕК+ на 40 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 13,85 млн баррелей в сутки", - говорится в обзоре.

В декабре 2024 года добыча нефти в стране составила 1,4 млн б/с.