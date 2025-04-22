Дефицит бюджета еврозоны в 2024 году снизился до 3,1% ВВП, Евросоюза - до 3,2% ВВП

Дефицит государственного бюджета в странах еврозоны в 2024 году снизился до 3,1% ВВП по сравнению с 3,5% годом ранее, в государствах Европейского союза - до 3,2% ВВП с 3,5%. Об этом сообщил Eurostat.

Объем ВВП стран еврозоны в прошлом году почти достиг €15,161 трлн (повышение на 3,8%), дефицит бюджета - €468,58 млрд (сокращение на 9,1%), госдолг - €13,258 трлн (рост на 4%). ВВП ЕС превысил €17,95 трлн (увеличение на 4,3%), дефицит - €568 млрд (снижение на 4,6%), госдолг - €14,544 трлн (рост на 4,6%).

В 2024 году максимальный дефицит бюджета в Евросоюзе был зафиксирован в Румынии (9,3% ВВП), Польше (6,6%), Франции (5,8%) и Словакии (5,3%). У 12 государств отрицательное сальдо превысило 3% ВВП.

Профицит был зафиксирован только в шести странах: в Дании (4,5% ВВП), в Ирландии и на Кипре (4,3%), Греции (1,3%), Люксембурге (1%) и Португалии (0,7%).

Наименьший размер госдолга относительно ВВП на конец минувшего года был у Эстонии (23,6%), Болгарии (24,1%), Люксембурга (26,3%), Дании (31,1%) и Швеции (33,5%).

У 12 стран этот показатель превышал 60%. Самый существенный долг у Греции (153,6%), Италии (135,3%), Франции (113%), Бельгии (104,7%) и Испании (101,8%).