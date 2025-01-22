Дефицит бюджета еврозоны в III квартале снизился до 2,6% ВВП, ЕС - до 2,9%

В еврозоне дефицит бюджета по отношению к ВВП в III квартале 2023 года составил 2,6% после дефицита в 3,1% во II квартале. Об этосм свидетельствуют данные Eurostat.

В ЕС дефицит госбюджета снизился до 2,9% с 3,3% кварталом ранее.

Наибольший дефицит бюджета по отношению к ВВП наблюдался в Румынии (8,6%), Польше (6,7%) и Франции (6,3%). Самый большой профицит бюджета был зафиксирован в Ирландии (14,5%), на Кипре (4,9%) и в Дании (2,7%).

Государственный долг по отношению к ВВП в еврозоне составил с 88,2% в конце III квартала 2024 года, как и во II квартале. В целом по ЕС показатель сохранился на уровне 81,6%.

В конце III квартала самые низкие коэффициенты государственного долга к ВВП были зарегистрированы в Эстонии (24,0%), Болгарии (24,6%), Люксембурге (26,6%).

Самые высокие показатели наблюдались в Греции (158,2%), Италии (136,3%), Франции (113,8%), Бельгии (105,6%) и Испании (104,3%).

По сравнению со II кварталом 13 стран ЕС увеличили коэффициент долга к ВВП, 14 государств - снизили. Наибольшее увеличение отмечено в Болгарии (2,4%), Румынии (2,0%), Финляндии и Франции (1,4%), Латвии (1,3%) и Польше (1,2%), Чехии и Словакии (1,0%).

Наибольшее снижение было зафиксировано в Португалии (-3,2%), Словении (-2,6%), Греции (-1,8%), на Мальте и в Нидерландах (-1,1%) и Испании (-1,0%).

В годовом выражении 13 стран зафиксировали рост коэффициента госдолга к ВВП, 14 государства - снижение.