В Минске инвестиции в основной капитал за январь-март составили 2,2 млрд рублей

В Минске за январь-март 2025 года использовано 2220,9 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, технологическая структура инвестиций в основной капитал выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 45,4%, машины, оборудование, транспортные средства – 42,7%, объекты интеллектуальной собственности – 8,2%, прочие работы и затраты – 3,7%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 45,3%, государственные – 39,8%, иностранные – 15%.

При этом в общем объеме инвестиций средства консолидированного бюджета составили 26,1%, собственные средства организаций – 48,9%, заемные средства других организаций – 0,2%, иностранные инвестиции (без кредитов и займов иностранных банков) – 1,9%, кредиты и займы банков – 8,7%, средства населения – 9,1%, внебюджетных фондов – 0,3%, прочие источники финансирования – 4,8%.

По видам экономической деятельности основная доля приходится на инвестиции в недвижимость, включая жилищное строительство - 25%. Далее идут обрабатывающая промышленность – 17,1%, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность – 9,3%, водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений— 6,3%, информация и связь – 5,7%,

Доля столицы в республиканском объеме инвестиций составила 20,6%.