Власти Беларуси усадили Ермакову в кресло руководителя Белгазпромбанка

Белорусские власти все-таки сделали по-своему и взгромоздили экс-главу Беларусьбанка и Нацбанка Надежду Ермакову на должность главы председателя правления ОАО «Белгазпромбанк».

«Решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 15.01.2021 председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» с 18.01.2021 года назначена Ермакова Надежда Андреевна», - говорится в сообщении на сайте Белгазпромбанка.

«На должность первого заместителя председателя правления с 18.01.2021 года назначена Потапова Ирина Олеговна. На должности заместителей председателя правления с 18.01.2021 года назначены Антонова Ирина Александровна, Кирьянов Константин Александрович, Короткевич Владимир Витальевич», - также сказано в сообщении.

Накануне Нацбанк Беларуси обнулил сертификат профессионального бухгалтера банка Ирине Потаповой.

Белорусские власти хотели назначить Ермакову еще в декабре, когда закончился срок временной администрации в Белгазпромбанке, однако российские акционеры выступили против этого решения. Через месяц всё изменилось…