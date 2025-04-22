Последнее обновление: 22.04.2025 18:00

Опыт реконструкции агросервиса в Шклове будет копировать вся страна - Лукашенко

Реконструируемый в Шклове райагросервис станет образцом для модернизации и восстановления подобных организаций по всей стране. Об этом Лукашенко заявил сегодня при посещении площадки агросервиса в Шклове.

"Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление - потому что я знаю здесь каждый метр. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

После осмотра площадки реконструкции райагросервиса он посетил работающий в городе комбикормовый завод. Здесь также ведется модернизация.

Данное производство крайне важно для повышения уровня работы в животноводстве.

"В Могилевской области надо прекращать эти разбои и кормить зерном скот. Надо готовить комбикорма для того, чтобы были нормальные надои и привесы. Надо запретить использовать на это зерно. Но чтобы эти запреты сработали, ценообразование должно нормальное быть", - потребовал Лукашенко.

Ранее по теме


<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование