Лукашенко: Беларусь вышла на траекторию "серьезного развития", несмотря на "палки в колеса"

ВВП Беларуси в 2024 году вырос на 4%, несмотря на "палки в колеса". Об этом сегодня заявил Лукашенко на церемонии вручения символов Государственного знака качества.

"Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост. ВВП в 2024 году вырос на 4%. Как бы ни пытались нам перекрыть кислород, белорусская продукция экспортировалась в 154 страны на общую сумму свыше $50 млрд. И мы даже вышли на 14 новых рынка сбыта", - похвастался Лукашенко.

По его словам, Беларусь сейчас вышла "на траекторию серьезного развития".