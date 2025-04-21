ЕАБР объяснил рост экономики Беларуси поддержкой внутреннего потребления

Рост ВВП Беларуси поддерживается за счет внутреннего потребления. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Беларусь сохраняет устойчивые темпы роста экономики. ВВП увеличился на 3,1% г/г в январе-марте 2025 г. Рост поддерживается секторами, ориентированными на внутреннее потребление: розничный товарооборот вырос на 10,8% г/г, товарооборот общественного питания на 5,5% г/г», - говорится в сообщении.

При этом темпы роста промышленности сохраняются на уровне ниже темпов роста ВВП.

«В промышленности (+2,1% г/г) темпы сохраняются ниже роста ВВП на фоне увеличения запасов, что может быть связано с реализацией готовой продукции. Инвестиционная активность повысилась: объем инвестиций вырос на 18,3% г/г за январь-март 2025 г., чему во многом способствовало увеличение закупок оборудования на 26,2% г/г», - говорится в сообщении аналитиков банка.