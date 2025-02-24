На рост ВВП Беларуси в январе повлияли потребительский спрос и строительство - ЕАБР

В Беларуси продолжилось расширение деловой активности: ВВП страны в январе 2025 г. увеличился на 3,7% по сравнению с январем 2024 года. Об этом говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Рост был сформирован преимущественно секторами, ориентированными на потребительский спрос и строительство", - говорится в обзоре.

Розничный товарооборот вырос на 12,2% г/г, объем строительных работ по предварительным данным на 11,2% г/г. Инвестиции в основной капитал выросли на 20,4% г/г на фоне стимулирующих мер правительства. В ключевом драйвере экономики предыдущего года – промышленности, рост выпуска сложился несколько ниже темпов роста ВВП (2,9% г/г).

"Сдерживающими рост промышленности факторами выступают ограниченная возможность привлечения работников и высокая загрузка мощностей (около 70% по опросам предприятий). В текущем году прогнозируем рост ВВП на 2,6%", - отмечается в обзоре ЕАБР.