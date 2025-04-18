Последнее обновление: 18.04.2025 17:52

Raiffeisen Bank отрицает приостановку продажи своего бизнеса в РФ

Австрийский Raiffeisen Bank International продолжает работать над продажей своего российского подразделения. Об этом сообщил банк в пятницу, опровергнув информацию СМИ о приостановке этого процесса, пишет Reuters.

Ранее Financial Times сообщила, что Raiffeisen приостановил попытки продать свой дочерний банк в РФ на фоне потепления в отношениях России и США.

Представитель банка сказал Reuters, что эти сообщения СМИ не соответствуют действительности.

"Процесс продажи не остановлен и не поставлен на паузу, он продолжается", - сказал представитель банка.



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